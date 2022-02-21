حجازي في افتتاح مكتب للبعث في القصر: ممنوع بناء الجدران بين لبنان وسوريا

أكد الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي في لبنان علي حجازي “عمق العلاقة بين لبنان وسوريا”. وقال خلال افتتاحه مكتبا باسم “فرقة الشهيد زين ناصر الدين” في بلدة القصر الحدودية- قضاء الهرمل: “هناك من يراهن انه يمكنه إعادة عقارب الساعة إلى الوراء لكن من صمد وانتصر لا يمكنه العودة إلى الوراء”.

ورأى أن “الحرب التي شنت على سوريا كان القصد منها إسقاط كل المنطقة في قبضة المد التكفيري”.

وقال حجازي “وجودكم اليوم إلى جانب حزب البعث يؤكد على عمق موقعكم الاستراتيجي لجانب سوريا. وافتتاحنا هذا المكتب اليوم هو عودة حقيقية لفكر ووجود البعث، ولا تراجع عن العودة ايا كانت الظروف والتحديات، وممنوع بناء جدران بيننا وبين سوريا”.

وختم: “هناك خطان: خط التطبيع وخط من يرسل الطائرات ويصنع الصواريخ الدقيقة لتحرير فلسطين ونحن إلى جانب هذا الخيار الذي يرفض التطبيع وخيارنا هو المقاومة حتى تحرير فلسطين وعودة الحقوق إلى أصحابها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام