الطقس في لبنان غدا الثلاثاء غائم جزئيا مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس في لبنان غدا الثلاثاء غائما جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي طفيف في درجات الحرارة، وجاء في النشرة الاتي:

– الحالة العامة: منطقة من الضغط الجوي المرتفع تسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط يستمر حتى ليل الأربعاء حيث يتأثر تدريجيا بمنخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة ومتساقطات.

– الطقس المتوقع في لبنان

الاثنين: غائم جزئيا بسحب مرتفعة يتحول الى قليل الغيوم مع ارتفاع في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل، بينما تبقى دون تعديل على الساحل، يتشكل ضباب كثيف على المرتفعات خلال الفترة المسائية.

الثلاثاء: غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي طفيف في درجات الحرارة.

الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة التي تتخطى معدلاتها الموسمية مترافقة بانخفاض في نسبة الرطوبة، كما تنشط الرياح مع احتمال انتشار الغبار في الأجواء والتي تسوء معه الرؤية.

الخميس: غائم اجمالا مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة وأمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة، تبدأ الثلوج بالتساقط على ارتفاع 2000 متر وما فوق نهارا وينحدر مستوى تساقطها ليلا لتلامس 1600 متر وما فوق.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 14 الى 19 درجة، فوق الجبال من 7 الى 17 درجة، في الداخل من 7 الى 19 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة أحيانا، تتراوح سرعتها بين 10 و40 كلم/س.

– الانقشاع: متوسط، يسوء على المرتفعات.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و80%.

– حال البحر: منخفض ارتفاع الموج.

– حرارة سطح الماء: 18 درجة.

– الضغط الجوي: 767 ملم زئبق.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام