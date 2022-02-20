مصر: بدء تشغيل سد النهضة إمعان إثيوبي في خرق الالتزامات بموجب اتفاق عام 2015 (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 20 2022 - 15:14
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رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد: مسيّرة حسان ليست إلا واحدة من وسائل ردع العدو ومنعه من التطاول على أمن شعبنا
عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق: مسيّرة حسان أصابت قدرات العدو العسكرية بصدمة وحملت له رسالة بليغة جداً
اعلام العدو: دخول المسيرة من لبنان كان استكمالاً عملياً لخطاب نصرالله الذي أعلن فيه عن تصنيع المسيرات في لبنان
قناة 12 الصهيونية: ندعو لهزيمة حزب الله في صناديق الاقتراع وهناك امكانية بأن يفقد الحزب وحلفاؤه الأغلبية في الانتخابات
اعلام العدو: هناك طرق متعددة من أجل محاولة التأثير على نتائج الانتخابات في لبنان عبر الأميركيين والفرنسيين ودول الخليج
رئيس مجلس النواب نبيه بري: لبنان يعاني من كورونا سياسية وقد أدت إلى شيء لم يكن أحد ينتظره على الاطلاق
الرئيس بري: لبنان ليس مفلساً ولكن لا توجد لديه سيولة والسبب وراء هذا الأمر هو الانعدام السياسي وليس الفقر السياسي
وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان يلتقي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن الدولي
عبد اللهيان: ندعو جميع الدول لدعم استقرار لبنان وأمنه دون تدخل أي دولة في سياساته الداخلية
عبد اللهيان: نؤكد ضرورة تعزيز العلاقات بين إيران ولبنان في المجالات السياسية والاقتصادية
قوات الاحتلال تشرع بأعمال تجريف وتخريب للمحاصيل الزراعية بين بلدتي تل السبع وأم بطين في النقب المحتل
البيت الأبيض: الرئيس بايدن يشارك اليوم في اجتماع لمجلس الامن القومي لبحث تطورات الأزمة الاوكرانية
الكرملين: التصريحات اليومية الغربية حول تاريخ محدد لغزو روسي مزعوم لأوكرانيا استفزاز يؤدي إلى تصعيد التوتر
وزارة الخارجية الكوبية تدين الدعاية الأميركية ضد روسيا وتعارض توسع الناتو
الجيش اليمني يعرض مشاهد ينفي من خلالها سيطرة قوات تحالف العدوان على منطقة حرض بمحافظة حجة
رئيس الوزراء الاثيوبي: المياه ستتدفق الى السودان ومصر وعلاقاتنا أخوية مع الشعبين ولن يلحق بهما أي ضرر
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
الرئيس الفرنسي في اتصال مع نظيره الايراني: التطورات في مفاوضات فيينا جيدة ونأمل أن تثمر عن النتائج المرجوة سريعا
الرئيس الإيراني لنظيره الفرنسي: أي اتفاق في فيينا يجب أن يتضمن رفع العقوبات عن طهران
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ : خطر المواجهة مع روسيا حقيقي
الرئيس الأوكراني خلال لقاء مع نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس: كل ما نريده هو إعادة السلام إلى بلدنا
الرئيس الاوكراني: علينا تجنب حرب عالمية ثالثة ولا نفهم سبب عدم انضمامنا الى الناتو حتى الآن
الرئيس الأوكراني: نطالب بمعدات دفاعية لصد أي هجوم
بوتين يطلق مناورات "الردع الاستراتيجي" بالصواريخ الباليستية والمجنحة
الكرملين: أطلقنا بنجاح صواريخ أسرع من الصوت وصواريخ باليستية عابرة للقارات خلال المناورات الاستراتيجية النووية
مصادر رسمية روسية: قذيفة أطلقت من أوكرانيا انفجرت اليوم في مقاطعة روستوف الروسية قرب الحدود بين الدولتين
الدوما الروسي: هيئة رئاسة المجلس ستجتمع يوم الإثنين بشأن "العدوان" الأوكراني على الدونباس
الخارجية الروسية: الولايات المتحدة تسحب مراقبيها من أوكرانيا لإخفاء الحقيقة عن مواطنيها
رئيس جمهورية دونيتسك المعلنة من طرف واحد يعلن التعبئة العامة في الجمهورية
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون: نعلن وقوفنا الكامل مع أوكرانيا في مواجهة تهديدات روسيا
فايننشال تايمز عن وزير المالية الألماني: نخشى تعرض اقتصادنا للشل في حال قطعت روسيا إمدادات الغاز
الخارجية الصينية: يجب التوصل لخارطة طريق لتفكيك الأزمة الأوكرانية
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
مصر: بدء تشغيل سد النهضة إمعان إثيوبي في خرق الالتزامات بموجب اتفاق عام 2015 (روسيا اليوم)
منذ 11 mins
20 February، 2022
اثيوبيا
سد النهضة
مصر
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