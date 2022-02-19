الشيخ الخطيب استنكر الغارات الاسرائيلية الوهمية ضد لبنان: العدو لا يفقه الا لغة المقاومة

استنكر نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان الشيخ علي الخطيب “الغارات الاسرائيلية الوهمية ضد لبنان وترويع الآمنين وإثارة الذعر في انتهاك فاضح للسيادة اللبنانية نضعه برسم الأمم المتحدة ومجلس الامن المطالبين بتحمل المسؤولية في ردع العدوان الإسرائيلي واتخاذ الاجراءات الكفيلة بعدم تكراره وعدم الاكتفاء بتسجيل الانتهاكات والدعوة الى ضبط النفس”.

من جهة ثانية، شجب الشيخ الخطيب “بشدة الغطرسة الصهيونية ضد الفلسطينين في حي الشيخ الجراح في عمل ارهابي جديد لتشريد اصحاب الارض من أرضهم بغية استيطانها”، ونوه “بصمود الفلسطينيين وتضحياتهم في الدفاع عن أرضهم”، واكد ان” العدو الاسرائيلي لا يفقه الا لغة المقاومة بوصفها السبيل الوحيد لتحرير الأرض ولجم العدوان وافشال مخططاته واحباط مكائده، لذلك نطالب الشعوب العربية والاسلامية بالتضامن لإنقاذ فلسطين والتمسك بخيار المقاومة ومواجهة التطبيع”.

في سياق آخر، نوه الشيخ الخطيب “بكلمة دولة الرئيس الاستاذ نبيه بري في مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي التي صوبت المسار لتحقيق التضامن العربي لنصرة فلسطين وتعزيز اواصر الاخوة العربية بعودة سوريا الى موقعها الريادي في جامعة الدول العربية وتحصين الوحدة العربية والاسلامية بمواصلة الحوار الايراني-السعودي في مواجهة المشروع الصهيوني والتكفيري”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام