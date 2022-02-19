الأطفال في اميركا يزدادون فقراً بمعدل 41%

ارتفع عدد الأطفال الأميركيين الذين يعانون من الفقر بشكل كبير في شهر كانون الثاني/يناير بعد إنتهاء صلاحية إعانة الأطفال الموسعة التي قدمها الرئيس الأميركي جو بايدن نهاية العام الماضي، وفق ما ذكرت صحيفة “واشنطن بوست”.

وقال مركز “الفقر والسياسة الاجتماعية” في جامعة كولومبيا إنّ معدل فقر الأطفال ارتفع من 12% في شهر كانون الأول/ديسمبر 2021 إلى 17% الشهر الماضي، ووجدت الدراسة أنّ 3.7 مليون طفل إضافي يعيشون الآن في الفقر مقارنةً بنهاية كانون الأول/ديسمبر، فيما يمثّل الأطفال من العائلات اللاتينية أو من ذوي البشرة السمراء النسبة الأكبر من الأطفال الفقراء.

هذا ووافق الديمقراطيون في الكونغرس الأميركي، في شهر آذار/مارس الماضي، على توسيع الائتمان الضريبي للأطفال الذي استمر من تموز/يوليو حتى نهاية عام 2021.

وقد مدد البرنامج مدفوعات 250 دولاراً شهرياً للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و17 عاماً و300 دولار شهرياً لمن هم دون سن 6 سنوات.

لكن هذا المشروع يعتبر مسألة جدالية بين الرئيس الأميركي جو بايدن والسيناتور جو ماكين الذي كان من أبرز المعارضين لتمديد المشروع.

وسيتم دفع نصف الائتمان الضريبي الموسع للأطفال للأميركيين عندما يقدمون ضرائبهم هذا العام، بينما تم صرف النصف الآخر بزيادات شهرية على مدى الأشهر الستة الماضية من عام 2021.

المصدر: الميادين