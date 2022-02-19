مقتل 8 جنود ماليين وإصابة 14 في اشتباكات مع مسلحين

أعلن الجيش المالي عن مقتل 8 جنود وإصابة 14 آخرين، فيما لا يزال 5 جنود في عداد المفقودين نتيجة اشتباكات مع مسلحين، أمس الجمعة، بشمال البلاد.

وقال الجيش المالي في بيان إنه تمكن وبدعم جوي، من القضاء على 57 مسلحا، وتدمير الأماكن التي كانوا يتحصنون فيها.

ويخوض الجيش المالي معارك في الشمال والوسط ضد الجماعات المسلحة المتطرفة منذ سنوات.

وفي وقت سابق طلبت المجموعة العسكرية الحاكمة في باماكو من فرنسا سحب جنودها “فورا” من مالي غداة إعلان باريس وشركائها انسحابا على مراحل في الأشهر المقبلة.

وأعلنت فرنسا وحلفاؤها عن قرار سحب قواتهم المشاركة في قوتي “برخان” و”تاكوبا” من مالي، بسبب تدهور العلاقات مع السلطات الانتقالية الجديدة في هذا البلد الإفريقي.

المصدر: وكالات