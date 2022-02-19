علاج حروق الماء المغلي في المنزل احذر من 4 اثار جانبية

حروق الماء المغلي .. تحدث العديد من الحروق بسبب الحرارة الجافة من النار أو المكواة الساخنة أو الموقد، ويسمى الحرق الناجم عن شيء مبلل مثل البخار أو الماء الساخن بحروق الماء المغلي.

يمكن أن يسبب حرق الماء المغلي ألمًا وتلفًا للجلد من الحرارة أو الأبخرة الرطبة، يمكن أن يكون هذا النوع من الحروق خطيرًا لأنه يدمر الأنسجة والخلايا المصابة، وقد يصاب جسمك حتى بصدمة من الحرارة، في الحالات الأكثر خطورة، يمكن أن تكون هذه الحروق مهددة للحياة.

ونستعرض خلال هذا التقرير وفقا لما يتم البحث عنه ما يلي :

العلاجات المنزلية لحروق الماء المغلي

عادة ما تستغرق الحروق الخفيفة حوالي أسبوع أو أسبوعين للشفاء التام ولا تسبب ندبات في العادة، الهدف من علاج الحروق هو تقليل الألم ومنع الالتهابات وشفاء الجلد بشكل أسرع.

1- الماء البارد

أول شيء يجب عليك فعله عند الإصابة بحروق طفيفة هو تشغيل الماء البارد (وليس البارد) على منطقة الحرق لمدة 20 دقيقة تقريبًا، ثم اغسل المنطقة المحروقة بالماء والصابون المعتدل.

2- كمادات باردة

يساعد وضع ضمادة باردة أو قطعة قماش مبللة نظيفة فوق منطقة الحرق على تخفيف الألم والتورم. يمكنك تطبيق الضغط على فترات تتراوح من 5 إلى 15 دقيقة، حاول ألا تستخدم الكمادات شديدة البرودة لأنها قد تهيج الحرق أكثر.

3- تقليل التعرض لأشعة الشمس

ابذل قصارى جهدك لتجنب تعريض الحرق لأشعة الشمس المباشرة، سيكون الجلد المحروق حساسًا جدًا للشمس، ابقها مغطاة بالملابس.

تساعد مراهم وكريمات المضادات الحيوية في منع العدوى، ضع مرهمًا مضادًا للبكتيريا مثل Bacitracin أو Neosporin على الحرق وقم بتغطيته بغشاء ملتصق أو ضمادة أو قطعة قماش معقمة غير منفوشة.

علاج حروق الماء المغلي بالصبار

غالبًا ما يوصف الصبار بأنه “نبات الحرق”، تشير الدراسات إلى أن الصبار فعال في التئام الحروق من الدرجة الأولى إلى الثانية، والصبار مضاد للالتهابات، ويعزز الدورة الدموية، ويمنع نمو البكتيريا.

ضع طبقة من هلام الصبار النقي المأخوذ من أوراق نبات الصبار مباشرة على المنطقة المصابة.

علاج حروق الماء المغلي بالعسل

العسل مضاد للالتهابات ومضاد للبكتيريا والفطريات بشكل طبيعي، يمكنك استخدامه كمضاد للحرق. لاحتوائه على مضادات الأكسدة.

الإسعافات الأولية لحروق الماء المغلي

يمكنك انقاذ الشخص من مضاعفات الحروق من خلال بعض الاسعافات الاولية المنزلية.

1- تبريد المنطقة المصابة

قم بوضع المنطقة المصابة على الفور تحت الماء البارد لمدة 20 دقيقة على الأقل، ويمكن أن تؤدي العلاجات مثل الزبدة والمستحضرات والزيوت والدقيق ومعجون الأسنان والبصل إلى تفاقم الأمور عن طريق الاحتفاظ بالحرارة والتسبب في العدوى ، لذلك لا تستخدمها.

ولا تستخدم الثلج أيضًا ؛ سوف يسبب المزيد من الضرر للجلد، التمسك بالماء البارد.

2- قم بإزالة المجوهرات والملابس حول المنطقة المحروقة

هذا يفعل شيئين: يقلل من درجة الحرارة، لأن المجوهرات المعدنية خاصة ستحتفظ بالحرارة وإفساح المجال للتورم.

3- جفف المنطقة المصابة

يجب أن تكون المنشفة نظيفة لمنع العدوى، ويجب ألا تكون من النوع الذي يتسبب في تساقط النسالة أو الألياف في الحرق، ربتي على المنطقة المصابة ولا تفركيها لأن الفرك قد يسبب المزيد من الضرر للجلد.

4- لا تفتح البثور

تعد العدوى من المضاعفات الشائعة للحروق، كما أن فتح البثور يزيد بشكل كبير من فرصة الإصابة بالعدوى، ومع ذلك ، إذا كانت الفقاعة في مكان يمنعك من تحريك المنطقة فاطلب العناية الطبية.

الاثار الجانبية لحروق الماء المغلي

يمكن أن تكون الحروق أو حروق الماء المغلي مؤلمة وخطيرة، وتعتمد شدة الأعراض على خطورة الحروق.

هناك أربع فئات من الحروق بناءً على درجة الضرر الذي يلحق ببشرتك:

1- حرق البشرة السطحي

يؤثر هذا الحرق على الطبقة الخارجية من الجلد والبشرة، قد تواجه بعض الاحمرار والتورم والألم.

2- حرق الجلد السطحي

يصل هذا الحرق إلى الطبقة الثانية من الجلد ، مما يؤثر على النهايات العصبية والأوعية الدموية وبصيلات الشعر، قد يتحول لون بشرتك إلى اللون الوردي الباهت، وستشعر ببعض الألم والتقرحات الخفيفة.

3- حرق الجلد العميق

على غرار حرق الجلد السطحي، تتضرر الطبقتان الأوليتان من الجلد بهذا الحرق. سيكون الحرق إما مؤلمًا للغاية أو غير مؤلم، ستتحول بشرتك إلى اللون الأحمر ، مع أو بدون ترطيب، قد تعاني أيضًا من تورم وتقرحات.

4- حرق كامل السماكة

هذا الحرق هو الأكثر خطورة ، حيث يؤثر على طبقات الجلد الثلاث (البشرة، والأدمة، وتحت الجلد)، يمكن تصنيف الحروق كاملة السُمك على أنها حرق من الدرجة الثالثة ، وتتطلب عناية طبية فورية قد تواجه تغيرًا في ملمس البشرة من ناعم إلى جلدي أو شمعي، سوف تحترق بشرتك، وقد يؤدي الحرق إلى اسوداد أنسجتك.

نود أن ننوه أن جميع علاجات حروق الماء المغلي الموجودة في التقرير ما هي إلا مجموعة أبحاث ودراسات علمية، وعن تجربة أي علاج منهم يجب المتابعة مع الطبيب حتى لا يحدث أي مضاعفات أو ترك أي أثار على الجلد

المصدر: مواقع