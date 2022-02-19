شركة ايرانية تنجح في انتاج أطراف صناعية كربونية

نجحت شركة ايرانية معرفية في انتاج اطراف صناعية كربونية بجودة أفضل من العينات الأجنبية.

نظرا الى حاجة المعاقين في البلاد إلى الأطراف الاصطناعية الكاربونية وعدم تمكنهم من الحصول على هذا المنتج الذي لم يكن من الممكن استيراده بسبب الحظر الغربي الجائر على إيران، دخلت شركة “كامبوزيت كستر سباهان” المعرفية ( CGS ) هذا المجال وبفضل معرفة وجهود المتخصصين الإيرانيين، نجحت في إنتاج اطراف (مخالب) كاربونية لأول مرة في البلاد.

ومخالب الكربون هي أطراف صناعية يتم تثبيتها على إصبع القدم لتسهيل المشي أو الأنشطة الأخرى للمرضى، هذه الأطراف الصناعية، كما يوحي اسمها، مصنوعة من مادة ألياف الكربون لتتمتع بمتانة عالية ومقاومة للضغط والصدمات والجاذبية.

يذكر ان الرياضي الايراني سجاد سالاروند تمكن بواسطة هذه المخالب الصناعية من تسلق جبل دماوند (اعلى جبل في ايران 5670 مترا)، والصعود الى أعلى برج ميلاد في طهران (435 مترا) والفوز بالمركز الاول في سباق الجري للاشخاص فاقدي الارجل.

المصدر: وكالة انباء فارس