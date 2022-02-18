مناورات عسكرية روسية باشراف بوتين

تناولت مساء اليوم العديد من وسائل الاعلام الصينية، ضمنها تلفزيون الصين المركزي، اجراء مناورات عسكرية روسية بعد ساعات ، تحت الاشراف والتوجيه المباشرة للرئيس الروسي بوتين، الغرض منها التحقق من جهوزية مختلف إدارات القيادة العسكرية و التشكيلات القتالية واطقم السفن وناقلات الصواريخ والأسلحة النووية والاستراتيجية.

ستشمل المناورات القوات الجوية الروسية والمنطقة العسكرية الجنوبية وقوات الصواريخ الاستراتيجية والاسطول الشمالي واسطول البحر الأسود.

وكانت أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أنّ الرئيس الروسي سيشرف على تدريبات للقوات النووية الروسية، غداً السبت، تشمل إطلاق صواريخ بالستية وصواريخ كروز.

المصدر: اعلام صيني