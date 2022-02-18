مناورات عسكرية روسية باشراف بوتين – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 18 2022 - 20:42

مناورات عسكرية روسية باشراف بوتين

منذ 41 mins 18 February، 2022
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
أخبار دولية - روسيا
تناولت مساء اليوم العديد من وسائل الاعلام الصينية،  ضمنها تلفزيون الصين المركزي، اجراء مناورات عسكرية روسية بعد ساعات ،  تحت الاشراف والتوجيه المباشرة للرئيس الروسي بوتين، الغرض منها التحقق من جهوزية مختلف إدارات القيادة العسكرية و التشكيلات  القتالية واطقم السفن وناقلات الصواريخ والأسلحة النووية والاستراتيجية.
 ستشمل المناورات القوات الجوية الروسية والمنطقة العسكرية الجنوبية وقوات الصواريخ الاستراتيجية والاسطول الشمالي واسطول البحر الأسود.
وكانت أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أنّ الرئيس الروسي سيشرف على تدريبات للقوات النووية الروسية، غداً السبت، تشمل إطلاق صواريخ بالستية وصواريخ كروز.

المصدر: اعلام صيني

التعليقات

ذات صلة

للإطلاع على أبرز المحطات في حياة سيد شهداء محور المقاومة الحاج قاسم سليماني..
محطات الشهيد قاسم سليماني

إغلاق تصفح