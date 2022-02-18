الهند تختبر نسخة بحرية متطورة من صاروخ “براموس” للمرة الثانية هذا العام

اختبرت البحرية الهندية الجمعة، بنجاح، نسخة بحرية من الصاروخ المجنح “براموس” فرط الصوتي، بإطلاقه من المدمرة “فيشاكاخباتنام”. وكتب المتحدث باسم البحرية على “تويتر” مرفقاً بمقطع فيديو لإطلاق الصاروخ “إطلاق نار اليوم الجمعة. البحرية الهندية – 75 عاماً في خدمة الأمة”.

وأجريت التدريبات خلال إبحار المدمرة نحو القاعدة العسكرية في “فيشاكاخباتنام”، حيث ستجري المراجعة الرئاسية يوم 21 شباط/فبراير. ويعد هذا الاختبار الثاني للنسخة البحرية لصاروخ “براموس” في عام 2022، وكان الأول في كانون الثاني/ يناير.

وتأسست الشركة الروسية الهندية “براموس”، في عام 1998، والتي سميت على اسم نهري براهمابوترا وموسكو. والتي تنتج صواريخ مجنحة تحمل الاسم نفسه، بالإضافة إلى قاذفات وأنظمة توجيه الصواريخ وتجهيز مرافق التخزين، وهي مسؤولة عن تدريب أطقم الصواريخ وإصلاح وتحديث الصواريخ.

المصدر: سبوتنيك