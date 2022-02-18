شركة ايرانية تعکف على صنع لقاح مضاد لمتحور اوميكرون

اعلن المدير التنفيذي لشركة “شفا فارمد” بمجموعة “بركت” لصناعة الادوية الايرانية التابعة للجنة تنفيذ اوامر الامام حسن جليلي عن نجاح الاختبارات الحيوانية على لقاح مضاد للفيروس المتحور اوميكرون.

واشار جليلي الى جهود الخبراء في الشركة لانتاج اللقاح المضاد لمتحور اوميكرون وقال: منذ الاعلان عن تفشي المتحور اوميكرون عقد فريقنا العلمي العديد من الاجتماعات وتبين منذ البداية بان هذا المتحور قادر على الهرب من المناعة الحاصلة من تلقي اللقاحات.

واوضح انه تمت استشارة العلماء في البلاد وتم العمل منذ البداية على صنع اللقاح المضاد لهذا المتحور واضاف: انه تم اخبار اللقاح على عدة عشرات من الحيوانات وسيتم نشر النتائج لفترة 7 و 14 يوما.

وقال جليلي: ان النتائج تشير الى ان اللقاح قادر على مواجهة واجهاض اوميكرون، اي انه تم التطعيم على مرحلتين؛ الاولى التطعيم في اليوم الاول واليوم السابع والمرحلة الثانية التطعيم في اليوم الاول واليوم الرابع عشر، و وفقا للنتائج الحاصلة فقد تم اجهاض الفيروس المتحور اوميكرون الا ان المضادات الناجمة من التلقيح كانت اكثر في المرحلة الثانية.

وتابع : قدمنا قبل 3 اسابيع بروتوكول الدراسات السريرية لوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي وبعد دراسته خلال الايام القادمة سيرفع الى لجنة الاخلاق، وكانت شركتي “فايزر” و”موديرنا” اجرتا كذلك دراسات بشرية على اللقاح المضاد للمتحور اوميكرون ونحن اجرينا دراسة نجاحة على مستوى التطعيم الحيواني.

ختم: لقد قدمنا طلبا لاجراء دراسات بشرية على اللقاح المضاد للمتحور اوميكرون وننتظر حتى الحصول على نتائج هذه المرحلة.

المصدر: قناة العالم