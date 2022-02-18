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February 18 2022 - 13:20

تراجع أسعار النفط وسط أنباء إيجابية حول الاتفاق النووي الإيراني

منذ 50 mins 18 February، 2022
اقتصاد - صفحات منوعة

انخفضت أسعار النفط، اليوم الجمعة، بنحو 1%، وسط أنباء إيجابية عن المباحثات حول الاتفاق الإيراني النووي، الأمر الذي يشير إلى قرب عودة النفط الإيراني إلى الأسواق.

وبحلول الساعة 11:40 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.8% إلى 91.25 دولار للبرميل.

فيما انخفضت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 0.9% إلى 92.40 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع “بلومبرغ”.

وأشار مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، إلى أن خصوم الصفقة بشأن برنامج إيران النووي يكثفون نشاطهم، مع اقتراب أطراف مباحثات فيينا من الاتفاق.

وقد أكد كل من المندوب الروسي، ورئيس الوفد الإيراني إلى مباحثات فيينا، علي باقري كني، أن أطراف المباحثات أصبحت “أقرب مما كان في أي وقت مضى” من الاتفاق.

المصدر: روسيا اليوم

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