وزير الخارجية الفرنسي: كل الاحتمالات واردة في ما يتعلق بالأزمة عند الحدود الروسية الأوكرانية (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 18 2022 - 11:14
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الخارجية الصينية: حل الأزمة الأوكرانية الروسية لا يكون بالضغط أو قرع طبول الحرب أو التحريض على المواجهة
السلطات الأفغانية تعلن وفاة الطفل العالق في بئر بعد محاولات لإنقاذه استمرت 3 أيام
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
الدفاع الروسية: 68 طائرة أجنبية نفذت عمليات استطلاع قرب الأجواء الروسية خلال الأسبوع الماضي
الخارجية الأميركية: الوزير أنتوني بلينكن سيلتقي نظيره الروسي سيرغي لافروف الأسبوع المقبل إذا لم تغز روسيا أوكرانيا
السلطات الأفغانية تعلن وفاة الطفل العالق في بئر بعد محاولات لإنقاذه استمرت 3 أيام
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
وزير الحرب الامريكي: ما زال هناك وقت ومجال لنجاح الدبلوماسية ونتوافق مع حلفائنا وشركائنا لتحقيق هذا الهدف
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
الخارجية الروسية: ندعو لخفض التصعيد في أوكرانيا وعلى كييف أن تلتزم باتفاقية مينسك ووقف استيراد السلاح
الأمين العام لحلف الناتو: الوقت مناسب للحوار وأعضاء الحلف جاهزون لأي محادثات مع روسيا حول الأزمة الأوكرانية
وزير الحرب الامريكي: ما زال هناك وقت ومجال لنجاح الدبلوماسية ونتوافق مع حلفائنا وشركائنا لتحقيق هذا الهدف
رئيس مجلس السيادة السوداني للمبعوث الأممي للسودان: الحكومة حريصة على الحوار مع كافة الأطراف
اليمن: طائرات العدوان السعودي الامريكي تنفذ سلسلة من الغارات على مناطق متفرقة من محافظة مأرب
الصحة اللبنانية: تسجيل 5211 اصابة جديدة بفيروس كورونا و19 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الاخيرة
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
ماكرون: إنسحاب القوات الأوروبية من مالي سيتم بشكل منسق مع بعثة الأمم المتحدة والجيش المالي
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
ماكرون: إنسحاب القوات الأوروبية من مالي سيتم بشكل منسق مع بعثة الأمم المتحدة والجيش المالي
البرازيل: 94 قتيلا على الأقل في انزلاقات تربة وفيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة قرب ريو دي جانيرو
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
وزير الخارجية الفرنسي: كل الاحتمالات واردة في ما يتعلق بالأزمة عند الحدود الروسية الأوكرانية (سبوتنيك)
منذ 38 mins
18 February، 2022
الحدود الروسية الأوكرانية
وزير الخارجية الفرنسي
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