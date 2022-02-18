فلسطين المحتلة : شبان فلسطينيون يلقون زجاجات حارقة صوب مركبات مستوطنين قرب قرية عابود شمال غربي رام الله – موقع قناة المنار – لبنان
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February 18 2022 - 00:30

فلسطين المحتلة : شبان فلسطينيون يلقون زجاجات حارقة صوب مركبات مستوطنين قرب قرية عابود شمال غربي رام الله

منذ 2 ساعة 17 February، 2022
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