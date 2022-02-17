الامانة العامة لمؤتمر الاحزاب العربية أبرقت الى السيد نصرالله بذكرى القادة الشهداء: صنعتم وإياهم مجد الامة

أبرقت الامانة العامة للمؤتمر العام للاحزاب العربية الى الامين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله بمناسبة احياء ذكرى “القادة الشهداء”.

وقال الامين العام للمؤتمر العام للاحزاب العربية قاسم صالح في البرقية: “أحيي بإسمي وبإسم زملائي في الامانة العامة للمؤتمر العام للاحزاب العربية، أرواحهم الزكية الطاهرة وذكراهم العطرة اولئك الذين صابروا وصبروا، عاهدوا فصدقوا، فأدوا الامانة برجولة واقتدار”.

أضاف: “نخص بالتحية أصحاب النهج الراسخ والقدوة العظيمة، القادة الشهداء: الشيخ راغب حرب والسيد عباس الموسوي والشهيد القائد عماد مغنية، والذين هم شهداء فلسطين والامة جمعاء، وشهداء الحق والكرامة وابطال تحرير الأرض والانسان. فكانوا نبراسا تستلهم منه الأجيال، وتعبيرا صادقا عن قوة المقاومة وصلابة رجالاتها. فحين يستشهد منا القادة وابناء القادة، يعلم العدو أن ما يواجهه هو حالة استثنائية ومختلفة قدرها أن تنتصر وستنتصر”.

وحيا “أبناء شعبنا اللبناني المؤمنين بالمقاومة، المدافعين عنها والسائرين على هديها حتى النصر الكبير الحتمي، والمحامين عن سلاحها الذي يشكل رسالة قوية للعدو، وللقوى الدولية والإقليمية التي تستهدف المقاومة ولحاملي الأجندات المشبوهة الذين يهاجمونها ويتنكرون لإنجازاتها ومعادلاتها التي تحمي لبنان والامة من خطر الاحتلال والإرهاب”.

وقال: “نجدد في هذه الذكرى الجليلة ومعاني استحضارها، اعتزازنا بمحور المقاومة من طهران وبغداد ودمشق، وبيروت إلى القدس وغزة وصنعاء، هذا المحور الذي أعاد إلى شعوبنا ومنطقتنا كرامتها، كما أعاد رسم المعادلات السياسية والعسكرية التي لا تستقيم دون الوقوف أمام إنجازات المقاومة الملحمية بجميع فصائلها”.

وختم: “ان حزب الله بقيادتكم بشهدائه ومقاوميه المجاهدين هو أصدق تعبير عن معنى الكرامة والإباء والتضحية والوفاء. ودمتم للحق والجهاد”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام