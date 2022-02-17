الرئيس التشيكي: المخابرات الأمريكية باتت محرجة بعد توقعاتها حول الحرب في أوكرانيا

قال الرئيس التشيكي، ميلوش زيمان، إن وكالات الاستخبارات الأمريكية تشعر بالإحراج، بعد توقعاتها حول اندلاع حرب في أوكرانيا.

وأضاف رئيس جمهورية التشيك في مقابلة نشرتها صحيفة “إيدنيس” ( Idnes): “قلت قبل أيام قليلة إنه في رأيي لن تكون هناك حرب (في أوكرانيا). لأن الروس ليسوا مجانين للشروع في عملية من شأنها أن تضرهم أكثر مما تنفعهم”.

وبحسب زيمان، فإن هذا هو ثالث إحراج للأمريكيين في العقود الأخيرة. الأول، كان في العراق، حيث لم تتمكن الولايات المتحدة من العثور على أسلحة دمار شامل.

وقال إن واشنطن وجدت نفسها أيضا محرجة في أفغانستان عندما زعمت أن حركة “طالبان” لن تصل أبدا إلى كابل، مضيفا: “والآن المرة الثالثة (في أوكرانيا)”.

خلال الشهر الماضي، حددت وسائل الإعلام الغربية عدة مرات تاريخ، وحتى ساعة “الغزو” الروسي لأوكرانيا.

وكانت صحيفة “ذا صن” البريطانية، قد قالت، في إشارة إلى أجهزة المخابرات الأمريكية، إن هجوم القوات الروسية على أوكرانيا سيبدأ في 16 فبراير في الساعة الثالثة صباحا.

بدورها، كانت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي قد صرحت بأن “الغزو” الروسي لأوكرانيا يمكن أن يبدأ “بين منتصف يناير ومنتصف فبراير!”.

المصدر: وكالات