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February 16 2022 - 15:32

الرئيس التركي: نواصل حوارنا الإيجابي مع السعودية

منذ 26 mins 16 February، 2022
أردوغان
تركيا - عربي وإقليمي

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان  الأربعاء، أن بلاده “تجري حواراً إيجابياً متواصلاً مع السعودية”، معرباً عن أمله في “إحراز تقدم خلال المرحلة المقبلة”، وذلك في أعقاب توتر العلاقات في أعقاب مقتل الصحافي جمال خاشقجي.

وكان وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، صرح بوقت سابق أن بلاده تعمل على تحسين العلاقات مع المملكة العربية السعودية، لتجاوز الخلافات السياسية القائمة. وأشار أيضا خلال التصريحات التي  نقلتها وسائل إعلام تركية في أيلول/سبتمبر الماضي، إلى أن “تطبيع العلاقات مع الإمارات أمر ممكن”.

المصدر: سبوتنيك

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