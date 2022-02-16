القاء القبض على سارقي الحديد في أميون والبلدية دعت الاهالي الى التبليغ عن أي عمل مخل

ألقت دورية من حرس وشرطة بلدية أميون القبض على شبان سوريين يسرقون الحديد من سهل البلدة، وتم تسليمهم الى شعبة المعلومات من أجل استكمال التحقيقات اللازمة.

وأصدرت بلدية أميون بيانا دعت فيه اهالي البلدة الذين يسكنون او يؤجرون أي عامل أجنبي، الى تحمل كامل المسؤولية القانونية والمراقبة الدورية وإلزامية التبليغ عن أي عمل مخل على الفور لإجراء اللازم، وكل من يتلكأ عن إعلام البلدية عليه تحمل المسؤولية”، كما دعت الى “ضرورة الإلتزام بعدد محدد من العمال ضمن المسكن منعا للإكتظاظ”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام