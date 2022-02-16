القاء القبض على سارقي الحديد في أميون والبلدية دعت الاهالي الى التبليغ عن أي عمل مخل – موقع قناة المنار – لبنان
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February 16 2022 - 14:02

القاء القبض على سارقي الحديد في أميون والبلدية دعت الاهالي الى التبليغ عن أي عمل مخل

منذ 15 mins 16 February، 2022
المنار
المنار
لبنان

ألقت دورية من حرس وشرطة بلدية أميون القبض على شبان سوريين يسرقون الحديد من سهل البلدة، وتم تسليمهم الى شعبة المعلومات من أجل استكمال التحقيقات اللازمة.

وأصدرت بلدية أميون بيانا دعت فيه اهالي البلدة الذين يسكنون او يؤجرون أي عامل أجنبي، الى تحمل كامل المسؤولية القانونية والمراقبة الدورية وإلزامية التبليغ عن أي عمل مخل على الفور لإجراء اللازم، وكل من يتلكأ عن إعلام البلدية عليه تحمل المسؤولية”، كما دعت الى “ضرورة الإلتزام بعدد محدد من العمال ضمن المسكن منعا للإكتظاظ”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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