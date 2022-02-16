الذهب يقفز لأعلى مستوى في ثمانية أشهر

قفزت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في ثمانية أشهر وسط عزوف المستثمرين عن الأصول المحفوفة بالمخاطر وإقبالهم على المعدن النفيس الذي يعد ملاذاً آمناً مع تزايد الأوضاع المتوترة في أوكرانيا.

وذكرت رويترز أن الذهب ارتفع في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1877.96 دولاراً للأوقية كما ارتفع في العقود الأمريكية الآجلة 0.6 بالمئة إلى 1880.20 دولاراً للأوقية وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى تراجع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 23.79 دولاراً للأوقية في حين انخفض البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1026.86 دولاراً وتراجع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 2349.82 دولاراً.

المصدر: رويترز