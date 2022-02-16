اكتشاف حقل بترول جديد في مصر هو الأكبر منذ 20 عاما

أعلنت شركة دراجون أويل الإماراتية، اكتشاف آبار بترول جديدة في منطقة خليج السويس بمصر.

ووفقا للشركة فإن مخزون النفط المتوقع الأولي المقدر للكشف الجديد نحو 100 مليون برميل داخل منطقة شمال شرق رمضان مع وجود احتمالات لإضافة مخزون نفط متوقع أكبر عند البدء في خطة التنمية، حيث يعد أحد أكبر الاكتشافات النفطية فى خليج السويس فى 20 عاما.

ويعتبر الحقل النفطى الجديد أول اكتشاف لشركة “دراجون أويل” منذ أن أصبحت لاعبا فعالا فى قطاع البترول فى مصر، بعد أن استحوذت على 100% من أصول شركة “بي بي” البريطانية في كافة امتيازات إنتاج واكتشاف النفط في خليج السويس.

المصدر: اليوم السابع