العراق: مقتل عنصرين من “داعش” بضربة جوية في صلاح الدين

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي الثلاثاء عن مقتل عنصرين من تنظيم “داعش” الارهابي بضربة جوية في محافظة صلاح الدين.

وقالت الخلية في بيان لها “تمكنت المديرية العامة للاستخبارات والامن، بالتعاون مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة من رصد وكر للإرهابيين في سلسلة جبال حمرين ضمن قاطع قيادة عمليات صلاح الدين، وعملت على تزويد هذه المعلومات الى صقور الجو التي ترجمتها على شكل ضربة موجعة بواسطة طائرات F_16 العراقية”.

وأضاف البيان أن “الضربة أسفرت عن قتل عنصرين من عصابات داعش الارهابية كانا داخل هذا الوكر”.

المصدر: السومرية