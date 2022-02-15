وهاب زار السيد أمين السيد: لتحصل الإنتخابات النيابية في موعدها

استقبل رئيس المجلس السياسي في حزب الله السيد إبراهيم أمين السيد الثلاثاء رئيس حزب “التوحيد العربي” وئام وهاب، بحضور نائب رئيس المجلس السياسي في الحزب محمود قماطي، وتم البحث في القضايا المطروحة على الساحتين المحلية والإقليمية.

وقال وهاب بعد اللقاء “إننا أمام وضع اجتماعي اقتصادي ومالي صعب، ونتمنى على الحكومة الحالية أن توازن بين رغبتها في التجاوب مع مطالب صندوق النقد والبنك الدولي ومع وضع المواطنين”، وتابع “إننا اليوم أمام وضع دقيق للغاية، فالقطاع العام وكل المؤسسات الأمنية والعسكرية تعاني من أزمة كبيرة ولا يمكن تحمل الشروط التي ستنفذها الحكومة بالنسبة لصندوق النقد الدولي”.

وتمنى وهاب على النواب الذين يناقشون الموازنة أن “يلتفتوا الى مصالح الناس قبل الإلتفات الى إرضاء هذه الجهة الدولية أو تلك”، وقال “نحن نعرف بأن دعم صندوق النقد ضروري لإعادة تفعيل الحركة الاقتصادية المالية في لبنان ولكن هذا لا يعني أن نخضع بشكل كامل لشروطه لأن هذه الشروط لا يستطيع أن يتحملها المواطن اللبناني”، ودعا “الناس الى معاقبة كل النواب الذين يمكن أن يسيروا في الموازنة دون مناقشة كل التفاصيل”.

وتمنى وهاب أن “تحصل الإنتخابات النيابية في موعدها وفي أجواء مريحة، ودون هذا الإبتزاز الذي تمارسه بعض السفارات على الساحة اللبنانية لأنها تخالف القانون عبر دعمها لتنظيمات وجمعيات وتجمعات ووسائل إعلامية وتمارس التحريض الداخلي وتشجع على الحرب الأهلية والفوضى، وأصلا لبنان بلد لا قانون فيه فلو كان فيه قانون لكان منع كل هذا الأمر”، متمنيا “الذهاب الى انتخابات هادئة وأن يختار اللبنانيون النواب الذين يرون أنهم يمثلونهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام