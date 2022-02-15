وزيرة خارجية بريطانيا في اتصال بنظيرها الإيراني: الوقت حان لقرارات نهائية في مفاوضات فيينا (رويترز) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 15 2022 - 19:52

وزيرة خارجية بريطانيا في اتصال بنظيرها الإيراني: الوقت حان لقرارات نهائية في مفاوضات فيينا (رويترز)

منذ 2 ساعة 15 February، 2022
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