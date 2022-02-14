البنتاغون: الولايات المتحدة لا تزال تعتبر أن بوتين لم يتخذ أي قرار نهائي بشأن أوكرانيا

اعلن البنتاغون عشية توجه وزير الحرب الأميركي لويد أوستن إلى أوروبا أن الولايات المتحدة لا تزال تعتبر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يتخذ أي “قرار نهائي” بشأن غزو أوكرانيا من عدمه، بحسب ما ذكرت” وكالة الصحافة الفرنسية”..

وأوضح الناطق باسم وزارة الحرب الأميركية جون كيربي خلال مؤتمر صحافي “لا نظن أن قرارا نهائيا اتخذ لكن تحركا عسكريا قد يحصل في أي وقت”. وأعلن أن اوستن سيزور الثلاثاء مقر حلف شمال الأطلسي في بروكسل ومن ثم بولندا وليتوانيا.

وتحدث كيربي عن “احتمال وارد جدا” بأن يطلق (بوتين) الغزو “من دون أي إنذار”.

من جهته قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس إن الولايات المتحدة لم “ترَ مؤشرات ملموسة تدل على احتواء التصعيد” عند الحدود بين روسيا وأوكرانيا، مشدداً على أن الولايات المتحدة تعتقد أن النهج الديبلوماسي لا يزال خيارا قائما.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية