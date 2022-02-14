بيونغ يانغ تعقد مؤتمرا للجان الحزب الحاكم الأولية الشهر الجاري – موقع قناة المنار – لبنان
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February 14 2022 - 09:10

بيونغ يانغ تعقد مؤتمرا للجان الحزب الحاكم الأولية الشهر الجاري

منذ 26 mins 14 February، 2022
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أخبار دولية - كوريا الشمالية

أفادت وسائل إعلام رسمية بكوريا الشمالية بأن بيونغ يانغ تخطط لعقد مؤتمر للجنة الأولية بالحزب الحاكم الشهر الجاري، للمضي قدما في القرارات المتخذة في مؤتمر الحزب الرئيسي العام الماضي.

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الشمالية، اليوم الاثنين، أن المؤتمر الثاني لأمناء اللجان الأولية لحزب العمال الكوري سيعقد في بيونغ يانغ خلال “آخر عشرة أيام من شهر شباط/فبراير الجاري.”

وأضافت أن “اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم قررت عقد المؤتمر لمراجعة عمل تنفيذ المهام المنصوص عليها في المؤتمر الأول لرؤساء لجان الحزب الأولية وتنفيذ المهام التي تم وضعها خلال المؤتمر الثامن للحزب”.

وكشف في كانون الثاني/يناير من العام الماضي، خطة تنمية اقتصادية خمسية في المؤتمر الثامن للحزب وراجع قواعد الحزب لعقد مؤتمر اللجان الأولية كل 5 سنوات.

ترأس زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، أول مؤتمر من هذا النوع في 2016 وانتقد “البيروقراطية الإدارية” باعتبارها “السبب الجذري لاستغلال النفوذ والفساد والأنواع الأخرى من سوء السلوك” التي قد تقوض قدرات الحزب.

المصدر: وكالات

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