فلسطين المحتلة: احراق برج مراقبة للاحتلال قرب بلدة يعبد قضاء جنين (فلسطين اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 14 2022 - 00:34

فلسطين المحتلة: احراق برج مراقبة للاحتلال قرب بلدة يعبد قضاء جنين (فلسطين اليوم)

منذ 1 ساعة 13 February، 2022
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