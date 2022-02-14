الشيخ عيسى قاسم: واجبٌ علينا أن نقف أمام السياسة الظالمة التي تريدنا أن نكون جزءا من إسرائيل

قال آية الله الشيخ عيسى قاسم ان”السياسة الجائرة لها هدفها، وطلب الاصلاح له هدفه والطلبان متعاكسان”.

واضاف خلال كلمة له بمناسبة الذكرى السنوية لانطلاق ثورة 14 فبراير في البحرين مساء اليوم الاحد من قم المقدسة للتطرق الى الاوضاع البحرينية:”طلب الصلاح هو طلب لبناء حياة حرة وكريمة وحرة وتقوم على القيم الالهية واحكام الشريعة المقدسة، واما السياسة الجائرة فهي لهدم الحياة الصالحة لتكون محلها الفوضى والشتات والعدوات والمظالم”.

وتابع “لا يغلبنّ باطل الآخرين حقّكُم ولا إصرارهم على الظلم إصراركُم على الوصول بوطنكم ومجتمعكُم إلى العدل وأنتُم لا تبغون ظلم أحد ولا تُريدون السوء لأحد”.

واعتبر الشيخ قاسم ان “وطننا العزيز الكريم الأصيل المؤمن مستهدفٌ من سياسته القائمة التي تحكُمه بألوان الجوْر والبيع بأخسّ الأثمان وان يكون من ادوات الاجهاض حركة الامة النهضوية وتغريبها عن دينها العظيم”.

وقال للشعب البحريني:” لا تقبلوا ذلا ولا هوانا ولاتخلفا وانتم اهل العروبة والكرامة. واحذروا من ان تكونوا ثمنا في اخس الصفقات التي يمكن ان تقدم عليها الحكومة”.

واكد سماحته ان”واجب على كلِّ مسلمٍ غيورٍ في البحرين وفي غير البحرين من البلاد الإسلامية وغيرها واجبٌ ثقيلٌ وهو أن نقِف أمام السياسة الظالمة التي تُريدنا أن نكون جُزءاً من إسرائيل.”

واضاف”إنّنا في كلّ يوم نرى أن تمكيناً جديداً لهذا الكيان الساقط يتمُّ على أرض البحرين ويُقرِّب احتلالها الكامل على حدّ احتلال فلسطين”.

واردف الشيخ قاسم:” اذعنت الحكومة لرغبة الكيان الصهيوني والامريكي الظالمين بأن يقيم ضابطٌ كبير من ضبّاط الجيش الإسرائيلي ليُدير الحركة الاستعمارية الغازية من البحرين من قِبل هذا الكيان عن قُربٍ وتوجيه مباشر”.

وتساءل قائلا:” ماذا بقي عن أن نُحتلّ احتلالاً كاملاً؟ ماذا بقي من ان ننسلخ عن امتنا وان نكون جزءا من الكيان الاسرائيلي وان نكون حربا على امتنا من اجل عزة اسرائيل ومن اجل سحق الامة الاسلامية”.

وختم الشيخ قاسم:” إنّنا على رشدٍ إنّنا على بصيرة وإنّنا على وعيٍ وإنّنا على دينٍ قويم وإنّنا على طريق مرضاة الله في كفاحنا من أجل استرداد الحقوق والعزة الالهية للبحرين ولحريته الحقيقية”.

المصدر: يونيوز