تجمع أمام منزل ميقاتي في بيروت تنديدا بتصريحه الاخير

تجمع عدد من المحتجين امام منزل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في وسط بيروت، للتنديد بتصريحه الاخير الذي طلب خلاله من المواطنين ان “نتحمل بعض”، وسط توترات بينهم وبين قوة مكافحة الشغب المولجة حماية المكان، بعدما نجح المتظاهرون بفتح كوة في احد الحواجز الحديدية المؤدية الى مدخل المبنى الذي يقطنه ميقاتي.

وتوجه المحتجون الى القوى الامنية طالبين منهم “عدم حماية السياسيين ومن هم في السلطة”، واكدوا ان تحركهم اليوم هو “مواجهة حقيقية مع كل من هم في السلطة، بدءا من رأس الهرم وان قرارهم هو المواجهة الحقيقية معهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام