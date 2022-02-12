تجمع أمام منزل ميقاتي في بيروت تنديدا بتصريحه الاخير – موقع قناة المنار – لبنان
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February 12 2022 - 18:56

تجمع أمام منزل ميقاتي في بيروت تنديدا بتصريحه الاخير

منذ 48 mins 12 February، 2022
ميقاتي
لبنان

تجمع عدد من المحتجين امام منزل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في وسط بيروت، للتنديد بتصريحه الاخير الذي طلب خلاله من المواطنين ان “نتحمل بعض”، وسط توترات بينهم وبين قوة مكافحة الشغب المولجة حماية المكان، بعدما نجح المتظاهرون بفتح كوة في احد الحواجز الحديدية المؤدية الى مدخل المبنى الذي يقطنه ميقاتي.

وتوجه المحتجون الى القوى الامنية طالبين منهم “عدم حماية السياسيين ومن هم في السلطة”، واكدوا ان تحركهم اليوم هو “مواجهة حقيقية مع كل من هم في السلطة، بدءا من رأس الهرم وان قرارهم هو المواجهة الحقيقية معهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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