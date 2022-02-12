الرئيس عون: هناك حمايات سياسية لسلامة والوقت كفيل بتفكيكها

قال رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون إنه “لا يسعنا اتخاذ اي موقف من مشروع الموازنة قبل ان يُباشر مجلس النواب مناقشتها والتصويت عليها”، وشدد على أن “المحاسبة هي في جلسة مجلس النواب وبعدها”، وأوضح ان “الاصلاحات ليست في الموازنة فقط بل ايضاً في القوانين الموازية”.

واكد الرئيس عون في حديث لصحيفة الأخبار السبت أن “حاكم المصرف المركزي رياض سلامة يعرقل القرار السياسي ويرفض تنفيذه بعد تخلفه السابق عن تزويد شركة التدقيق المالي بالمستندات المطلوبة”، ولفت الى ان “حاكم مصرف لبنان ليس موظفا عاديا وهو له صفته وحصانته ويتمتع بالسرية المصرفية الا ان هذه كلها تسقط امام التدقيق الجنائي”، وأشار الى ان “هناك حمايات سياسية لسلامة والوقت كفيل بتفكيكها”.

المصدر: قناة المنار