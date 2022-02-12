الصحة الفلسطينية: تسجيل 13 وفاة و1871 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة السبت انه تم تسجيل 13 وفاة و1871 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، و5979 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت الكيلة إن “حالات الوفاة سجلت في المحافظات على النحو التالي: قطاع غزة (6)، بيت لحم (2)، جنين (3)، الخليل (1)، قلقيلية (1)”، واضافت أن “الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: قلقيلية 43، سلفيت 23، طولكرم 71، ضواحي القدس 10، رام الله والبيرة 105، بيت لحم 74،نابلس 118، الخليل 25، جنين 63، طوباس 10، أريحا والأغوار 2، قطاع غزة 397، مدينة القدس 930”.

وأشارت الكيلة إلى أن “حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: قلقيلية 130، سلفيت 107، طولكرم 250، ضواحي القدس 27، رام الله والبيرة 494، بيت لحم 202، نابلس 435، الخليل 843، جنين 206، طوباس 65، أريحا والأغوار 70، قطاع غزة 950، مدينة القدس 2200”.

المصدر: وكالة وفا