Astra الأمريكية تفشل في وضع أقمار صناعية في مدارات الأرض

أعلنت شركة Astra الأمريكية أن صاروخها الذي أطلق أمس الخميس فشل في وضع حمولته من الأقمار الصناعية في مدارها المحدد حول الأرض.

وقال بيان صادر عن الشركة حول الموضوع “واجهنا مشكلات أثناء رحلة صاروخنا الفضائي الذي أطلقناه، لذا لم يتمكن الصاروخ من وضع حمولته من الأقمار في المدار المطلوب.. نأسف بشدة لعملائنا.. سننشر مزيدا من المعلومات بعد استكمال مراجعة البيانات المطلوبة”.

وبينت االفيديوهات التي بثّتها الشركة أن المرحلة الأولى للصاروخ انفصلت عن باقي أجزائه بعد 3 دقائق ونصف الدقيقة تقريبا من إطلاقه، وبعدها بدأت محركات المرحلة الثانية من الصاروخ بالعمل لكن المرحلة بدأت بالدوران بشكل غير منضبط ليفقد الاتصال بها بعد بضع ثوان.

وكانت Astra قد أطلقت صاروخ Rocket 3.3 المذكور يوم الخميس 9 فبراير الجاري من قاعدة كيب كانافيرال في فلوريدا، بتمام الساعة 15:00 بالتوقيت المحلي (23:00 بتوقيت موسكو)، وكان من المفترض أن ينقل هذا الصاروخ 3 أقمار صناعية صغيرة إلى مدارات الأرض المنخفضة، طورها مختصون من الجامعات ألاباما ونيوميكسيكو وكاليفورنيا ، بالإضافة إلى قمر صناعي طوره الخبراء في مركز ليندون جونسون الفضائي الأمريكي.

المصدر: فيستي