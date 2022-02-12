مصدر لـ”سبوتنيك”: الدبلوماسيون الروس بدأوا مغادرة أوكرانيا

ذكر مصدر مطلع، أن موظفي السفارة والقنصلية الروسية بدأوا مغادرة أوكرانيا. وقال المصدر لوكالة سبوتنيك “وفقًا للمواطنين الأوكرانيين، بدأ الدبلوماسيون والمسؤولون القنصليون الروس في أوكرانيا المغادرة إلى روسيا. يتضح هذا، على وجه الخصوص، من خلال الصعوبات التي يتم مواجهتها عند تحديد موعد في القنصليات والسفارة”.

وبحسب المصدر “على خلفية الإجلاء التي أعلنتها رسميًا عدد من الدول الغربية، فإن هذا يشير إلى أن موسكو قررت السير على نفس المنوال”. وذكر المصدر أن “وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ألمح إلى احتمال حدوث مثل هذا السيناريو خلال مؤتمر صحفي عقب مفاوضات مع وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس”.

المصدر: سبوتنيك