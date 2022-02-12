تراجع الذهب مع توقعات برفع أسعار الفائدة في ظل مخاوف التضخم

تراجع الذهب ، إذ إن قفزة في التكاليف بددت جاذبيته كأداة تحوط من التضخم بعد ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، الأمر الذي عزز التوقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة الشهر المقبل.

وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1%، إلى 1824.90 دولار للأوقية بحلول الساعة 08:07 بتوقيت غرينتش، بينما تراجعت العقود الآجلة الأميركية 0.6 %، إلى 1826.20 دولار.

وارتفع الذهب نحو 1.1%، هذا الأسبوع إذ غذت المخاوف من التضخم والتوترات الجيوسياسية الطلب على الأصول الآمنة.

وتزايد الضغط على مجلس الاحتياطي (البنك المركزي الأميركي) للتحرك بحسم في مواجهة التضخم بعد قفزة كبيرة غير متوقعة في أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة عززت وجهة النظر القائلة بأن البنك المركزي يتحرك أبطأ من المتوقع.

وبين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.9 %، إلى 22.96 دولار للأوقية، لكنها لا تزال مرتفعة بنحو 2.3%، خلال الأسبوع.

وهبط البلاتين 0.7 %، إلى 1018.99 دولار وتراجع البلاديوم 1.1 %، إلى 2231.17 دولار في سبيله لتكبد خسائر للأسبوع الثاني.

المصدر: رويترز