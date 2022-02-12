رئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا يؤكد بعد زيارته أوكرانيا ضرورة تنفيذ اتفاقيات مينسك

أكد الرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ووزير خارجية بولندا زبيجنيو راو، انه ينبغي تنفيذ اتفاقيات مينسك بالكامل. وأعرب زبيغنيو راو عقب زيارته أوكرانيا عن دعمه لمجموعة الاتصال وبعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في البلاد.

وبحث زبيجنيو راو مع وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، سبل تهدئة التوتر واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق حل سلمي في جميع الأشكال، بما في ذلك ضمن مجموعة الاتصال حول دونباس.

جدير بالذكر، أن “بروتوكول مينسك” أو “اتفاق مينسك”، هو اتفاق لوقف الحرب في “دونباس”، وقع عليه ممثلو أوكرانيا وروسيا، وجمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوهانسك الشعبية، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، في 5 أيلول/سبتمبر 2014. وجاء الاتفاق، بعد محادثات مكثفة في العاصمة البيلاروسية، تحت رعاية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

ويتضمن “بروتوكول مينسك”، وقفا فوريا متبادلا لإطلاق النار في “دونباس”، بين الجيش الأوكراني وقوات الجمهوريتين الشعبيتين؛ ولا مركزية السلطة، من خلال اعتماد القانون الأوكراني، “بشأن النظام المؤقت للحكم الذاتي المحلي، في مناطق معينة من مقاطعتي دونيتسك ولوهانسك”.

كما يتضمن، مواصلة الحوار الوطني الشامل؛ وإجراء انتخابات محلية مبكرة، وفقًا للقانون الأوكراني، “للحكم الذاتي المحلي” في مناطق دونيتسك ولوهانسك، وتبني برنامجا للإنعاش الاقتصادي وإعادة الإعمار في منطقة “دونباس”.

المصدر: سبوتنيك