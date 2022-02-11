أوكرانيا تستعد لطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لبحث الحشود الروسية على حدودها – موقع قناة المنار – لبنان
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February 11 2022 - 18:48
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الجمهورية الاسلامية الايرانية تحيي الذكرى الـ43 لانتصار الثورة بفعاليات ومسيرات حاشدة في مختلف المدن الايرانية
الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي: بهمة الشعب الايراني سنخطو خطوات جبارة وعملاقة في مجال الاستقلال الاقتصادي
السيد رئيسي: ذكرى 11 شباط حملت الامل للشعب الايراني ولكل المستضعفين في العالم ونحن ننظر إلى المستقبل بأمل كبير
السيد رئيسي: العالم يدرك أن إيران تعتبر أكثر الدول استقلالاً وهي ترفض الظلم بقوة وتطور البلاد رهن بالوحدة الوطنية
وزارةُ الأشغال العامة والنقل تطلق الرؤية الوطنية للمرافئ والمخطط التوجيهي لمرفأ بيروت بالتعاون مع البنك الدولي
انفجار صهريج محمل بقوارير غاز على المسلك الشرقي لأوتوستراد الزوق- طبرجا من دون وقوع إصابات
الشيخ علي الخطيب: نطالب النواب برفض أي زيادة في الرسوم والضرائب تفاقم معاناة اللبنانيين المعيشية
الشيخ علي الخطيب: نطالب مجلس النواب بإلغاء الوكالات الحصرية بشكل صريح ومن دون مواربة
المفتي الشيخ أحمد قبلان: إذا مرت الموازنة بشكلها الحالي فهذا يعني أننا أمام حرب مسعورة تقودها السلطة لإعدام الشعب
وزير الثقافة محمد المرتضى: لبنان لا يخضع لحصار وهو متمسك بالعزة والحرية والانفتاح والثقافة
وزير الزراعة عباس الحاج حسن: ندعو لأطيب العلاقات مع كل أشقائنا العرب وسنقاوم عدونا اسرائيل حتى نستعيد حقنا وكرامتنا
فرنجية يستقبل وفدا من أهالي الموقوفين في قضية انفجار المرفأ: حريصون على الحقيقة من خلال تحقيق عادل وشفاف لا يستثني احدا
محتجون يعتصمون أمام منزل ميقاتي في الميناء احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية والضرائب التي تضمنتها الموازنة
إعلام العدو: اتفاق بين نظام المنامة و" اسرائيل" على تعيين ملحق عسكري اسرائيلي دائم في البحرين
اعلام العدو: اطلاق نار تجاه برج عسكري للجيش الاسرائيلي قرب نابلس من دون وقوع إصابات
الهلال الأحمر: 32 إصابة خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدتي بيتا بنابلس وكفر قدوم في قلقيلية
فلسطينيون يعبرون السياج نحو مواقع اسرائيلية من منطقة ملكة شرقي غزة وينجحون في حرق دشمة لقناصة الاحتلال
الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم الـ42 للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الاداري
هيئة الأسرى: ادارة سجون الاحتلال تدفع بتعزيزات ضخمة من وحدات القمع خشية تمرد الأسرى عقب صلاة الجمعة
مراسل المنار: 50 ألف مصل أدوا اليوم صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك
البحرينيون يخرجون في تظاهرة حاشدة رافعين شعاراتهم المطلبية استعداداً لإحياء الذكرى الـ11 لإنطلاق ثورة 14 فبراير
القوات المسلحة اليمنية: استهداف موقع عسكري هام في مطار ابها السعودي بطائرة مسيرة من نوع قاصف اثنان وتحقيق اصابة دقيقة
انطلاق اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي بحضور خبراء ايرانيين ومجموعة 4+1 في فيينا
وزيرة خارجية المانيا: المحادثات في فيينا تدخل المرحلة الأخيرة
الخارجية الروسية: موسكو وطهران تعملان على انشاء آلية لحماية التبادل التجاري والمالي بينهما من مخاطر العقوبات
الخارجية الروسية: موسكو لا تعتبر نفسها مقيدة بأي حظر على إيران يتعلق بالتعاون التقني العسكري
الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع أمرا يسمح لبلاده بالتصرف بـ7 مليارات دولار من البنك المركزي الأفغاني مودعة في أميركا
منظمة الصحة العالمية: جائحة كورونا لم تنته بعد وتوقعات بظهور المزيد من السلالات المتحورة
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
مجلس النواب الليبي يختار بالإجماع وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا رئيساً جديدا للحكومة خلفاً لعبد الحميد الدبيبة
رئيسة المفوضية الأوروبية تعلن عن خطة استثمار بقيمة 150 مليار يورو لإفريقيا
الاتحاد الأوروبي يخفض توقعاته للنمو الاقتصادي من 4.3% إلى 4% مع ارتفاع التضخم إلى 3.5% في العام 2022
الولايات المتحدة: ارتفاع معدل التضخم الشهر الماضي بشكل غير مسبوق مسجلاً 7.5% على أساس سنوي
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
أوكرانيا تستعد لطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لبحث الحشود الروسية على حدودها
منذ 6 mins
11 February، 2022
الحشود العسكرية الروسية
اوكرانيا
مجلس الامن
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