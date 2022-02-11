ستولتنبرغ يعلن عن إرسال إسبانيا لطائرات قتالية إلى رومانيا

أعلن الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ الجمعة، عن إرسال إسبانيا طائرات مقاتلة إلى رومانيا، وتواجد طائرات مماثلة ألمانية لحماية الجزء الشرقي لأوروبا، مشيرا إلى أنها خطوات تهدف إلى تعزيز قوة الحلف في ظل الأوقات الخطرة. وقال ستولتنبرغ، في مؤتمر صحفي مع رئيس رومانيا، كلاوس يوهانيس، “توجد في رومانيا مقاتلات ألمانية لحماية الأجواء واليوم ستستقبل طائرات إسبانية”، مضيفاً، “جميع الحلفاء يحشدون جهودهم لتعزيز قوة حلف الناتو في ظل الأوقات الخطرة الحالية”.

كما أعرب الأمين العام لحلف الناتو عن قلقه من الوضع في أوكرانيا، مؤكداً على استعداده لأي سيناريو محتمل، “نحن نحلل الوضع لتواجدنا على المدى الطويل، بشكل مستمر”. كما أكد ستولتنبرغ على أن حلف شمال الأطلسي يعتبر، “حلفاً دفاعياً، كما أن أنظمة الدفاع في رومانيا تعتبر أنظمة دفاعية وليست هجومية أو تمثل تهديداً لأحد. ”

مشيرا إلى أن، “روسيا اليوم هي الطرف المعتدي، إذ اعتدت على أوكرانيا سابقاً وتزعزع استقرار المنطقة وزادت قواتها على حدود أوكرانيا، لذلك حلف الناتو مستمر بدعم كييف”.

المصدر: سبوتنيك