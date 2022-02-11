إعلام العدو: إطلاق نار تجاه برج عسكري للاحتلال على مدخل بلدة بيت فوريك شرقي نابلس – موقع قناة المنار – لبنان
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February 11 2022 - 16:02

إعلام العدو: إطلاق نار تجاه برج عسكري للاحتلال على مدخل بلدة بيت فوريك شرقي نابلس

منذ 2 ساعة 11 February، 2022
أخبار موقع المنار

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