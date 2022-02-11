طقس مستقر نهاية الاسبوع والحرارة فوق معدلاتها الموسمية

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس في لبنان غدا السبت قليل الغيوم، مع ارتفاع ملموس في درجات الحرارة بخاصة على الجبال وفي الداخل، مع بقاء خطر تكون الجليد على الطرق الجبلية والداخلية خلال ساعات الصباح الأولى وفي الليل اعتبارا من ارتفاع 1400 متر، وجاء في النشرة الاتي:

– الحالة العامة: طقس مستقر ابتداء من ظهر اليوم الجمعة مع درجات حرارة فوق معدلاتها نهاية الاسبوع، وشبه استقرار حتى نهاية الاسبوع المقبل.

– الطقس المتوقع في لبنان

الجمعة: غائم جزئيا صباحا يتحول بعد الظهر الى قليل الغيوم دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل، وارتفاعها بشكل بسيط على الجبال وفي الداخل والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية، ويبقى خطر تكون الجليد على الطرق الجبلية التي تعلو عن الـ 1200 متر في الليل وخلال ساعات الصباح الأولى، لذا نحذر من خطر انزلاق السيارات.

السبت: قليل الغيوم مع ارتفاع ملموس في درجات الحرارة بخاصة على الجبال وفي الداخل، مع بقاء خطر تكون الجليد على الطرق الجبلية والداخلية خلال ساعات الصباح الأولى وفي الليل اعتبارا من ارتفاع 1400 متر.

الأحد: قليل الغيوم وارتفاع اضافي في درجات الحرارة والتي تكون أعلى من معدلاتها الموسمية وانخفاض في نسبة الرطوبة.

الاثنين: غائم جزئيا مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة بخاصة على الجبال وفي الداخل، واحتمال امطار خفيفة شمال البلاد وضباب على المرتفعات.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 7 الى 20 درجة، فوق الجبال من 1 الى 15 درجة، في الداخل من 1 الى 14 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية، تتراوح سرعتها بين 10 و30 كلم/س.

– الانقشاع: جيد.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 35 و85%.

– حال البحر: منخفض ارتفاع الموج.

– حرارة سطح الماء: 17 درجة.

– الضغط الجوي: 768 ملم زئبق.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام