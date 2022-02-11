وزير الخارجية الياباني ونظيره الأميركي يناقشان كوريا الشمالية والصين والوضع حول أوكرانيا

بحث وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي ونظيره الأميركي أنتوني بلينكين، في استراليا قبيل انعقاد اجتماع وزراء خارجية تحالف “كواد” الرباعي، قضايا التعاون الثنائي، وبرنامج الصواريخ الخاص بكوريا الشمالية، وتطورات الأوضاع حول أوكرانيا إضافة إلى الصين.

وقالت وزارة الخارجية اليابانية في بيان صحفي لها بهذا الشأن “أدان الوزيران بشدة محاولات أحادية الجانب تهدف إلى لتغيير الأمر الواقع بقوة في بحري الصين الشرقي والجنوبي، وأكدا مجددا نية اليابان والولايات المتحدة في تطوير التعاون الثنائي الوثيق فيما بتعلق بمختلف القضايا الصينية”. كما أعرب الوزيران عن “قلقهما الشديد بشأن برنامج كوريا الشمالية الصاروخي والنووي”.

وأكد الوزيران الياباني والأميركي، مجددًاً “مواصلتهما وبقلق بالغ متابعة حشد القوات الروسية في المناطق المتاخمة للحدود مع أوكرانيا”، وكررا “دعمهما لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها”.

المصدر: سبوتنيك