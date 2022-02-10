الرئيس ميقاتي في جلسة مجلس الوزراء: الإيرادات باتت توازي تقريبا النفقات مع 7000 مليار لاحتياطي الموازنة

قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في مستهل جلسة مجلس الوزراء: “الإيرادات باتت توازي تقريبا النفقات مع مبلغ 7000 مليار لاحتياطي الموازنة. والتوجه العام هو الاهتمام بالنواحي الاجتماعية والمعيشية وتسهيل اوضاع المواطنين وشؤونهم الصحية والرعائية”.

وأشار الى أنه “بعد إقرار الموازنة في مجلس الوزراء سيصار الى عقد جلسات متخصصة لدرس قطاعات محددة أهمها الكهرباء والاتصالات والنفايات، على ان تكون خطة التعافي الاقتصادي قد أنجزت لعرضها على مجلس الوزراء، وبعد إقرارها ستعرض لنقاش واسع من مختلف الجهات المعنية”.

وأكد على “أهمية تحقيق الاصلاحات المطلوبة سواء من خلال مراسيم تصدر عن مجلس الوزراء او قوانين يقرها مجلس النواب، ويجب التضامن للعمل على انقاذ البلاد من الواقع المؤلم الذي تمر به راهنا”.

وقال: “أي عمل إنقاذي يتطلب تضحيات وتعاون الجميع، وهذا ما نأمله بعيدا عن السلبية والشعبوية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام