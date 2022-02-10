ايران.. تعيين العميد حاتمي مستشاراً للقائد العام للقوات المسلحة في شؤون الجيش

أصدر الامام السيد علي الخامنئي قراراً الأربعاء، عين بموجبه العميد امير حاتمي وزير الدفاع السابق، مستشاراً للقائد العام للقوات المسلحة في شؤون الجيش. واشار الامام الخامنئي الى ان تعيين العميد حاتمي “يأتي في ضوء الخبرات القيمة التي يمتلكها”، مبديا الرغبة بأن “يقدم المشورات الخاضعة للدراسة لتعزيز الجيش”.
يُذكر، أن العميد حاتمي تولى فيما سبق مسؤوليات؛ وزير الدفاع، نائب وزير الدفاع، مدير شؤون الكوادر البشرية، نائب مساعد الاركان والشؤون المشتركة في هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة، مساعد قائد الجيش في الشؤون الاستخباراتية، وقيادة العمليات في مناطق غرب وشمال غرب البلاد.
المصدر: ارنا