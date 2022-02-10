ايران.. تعيين العميد حاتمي مستشاراً للقائد العام للقوات المسلحة في شؤون الجيش

يُذكر، أن العميد حاتمي تولى فيما سبق مسؤوليات؛ وزير الدفاع، نائب وزير الدفاع، مدير شؤون الكوادر البشرية، نائب مساعد الاركان والشؤون المشتركة في هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة، مساعد قائد الجيش في الشؤون الاستخباراتية، وقيادة العمليات في مناطق غرب وشمال غرب البلاد.