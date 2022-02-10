فلسطين.. الحركة الأسيرة تُهدد بخطوات تصعيدية خلال الساعات القادمة وتغلق السجون

هددت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بتصعيد خطواتهم الاحتجاجية خلال الساعات القادمة، فيما أغلقت الأقسام في كافة السجون.

وأفاد إعلام الأسرى، أن الحركة الأسيرة قررت إغلاق جميع الأقسام في كافة السجون، في خطوة تصعيدية للاحتجاج على تقليص عدد الأسرى في باحات الاستراحة.

وحذرت الحركة الأسيرة أنه في حال لم تتراجع إدارة سجون الاحتلال عن إجراءاتها العقابية، سوف يتم اتخاذ المزيد من الخطوات التصعيدية في الساعات القادمة.

وتشهد سجون الاحتلال حالة توتر شديدة، حيث قرر الأسرى تصعيد خطواتهم للمطالبة لعودة السجون لما هي قبيل عملية نفق الحرية.

المصدر: فلسطين اليوم