المجلس المركزي الفلسطيني يقرر تعليق الاعتراف بكيان الاحتلال ووقف التنسيق الأمني معه – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 9 2022 - 22:12

المجلس المركزي الفلسطيني يقرر تعليق الاعتراف بكيان الاحتلال ووقف التنسيق الأمني معه

منذ 31 mins 9 February، 2022
المجلس المركزي الفلسطيني
عربي وإقليمي - فلسطين

قرر المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، تعليق الاعتراف بكيان الإحتلال الإسرائيلي وإنهاء التزامات السلطة الفلسطينية بكافة الاتفاقيات معها إلى حين اعترافها بدولة فلسطينية على حدود 4 يونيو/ حزيران 1967، عاصمتها القدس الشرقية.

قرار المجلس جاء عبر بيان في ختام اجتماعاته بمدينة رام الله اليوم الأربعاء، قرأه عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، عزام الأحمد، وبثه تلفزيون فلسطين الرسمي.

وقال الأحمد إن “المجلس يقرر إنهاء التزامات منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية بكافة الاتفاقيات مع سلطة الاحتلال، وفي مقدمتها تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران (يونيو) عام 67 بعاصمتها القدس الشرقية ووقف الاستيطان”. وتابع أن المجلس قرر أيضا “وقف التنسيق الأمني بأشكاله المختلفة”.

وكَّلف المجلس المركزي اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بـ”العمل على وضع الآليات المناسبة لتنفيذ قراراته، وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني”.

وحملت الدورة الـ31 لاجتماعات المجلس التي اطنطلقت يوم الأحد الماضي عنوان “تطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، وحماية المشروع الوطني، والمقاومة الشعبية”، في ظل مقاطعة واسعة.

المصدر: موقع المنار

التعليقات

ذات صلة

للإطلاع على أبرز المحطات في حياة سيد شهداء محور المقاومة الحاج قاسم سليماني..
محطات الشهيد قاسم سليماني

إغلاق تصفح