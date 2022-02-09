هنية: سياسة الاغتيالات الاسرائيلية سياسة فاشلة ولا يمكن أن توقف المقاومة

شدد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية على أن “سياسة الاغتيالات الاسرائيلية سياسة فاشلة ولا يمكن أن توقف المقاومة أو أن تردع المقاومين والمجاهدين من أبناء الشعب الفلسطيني”، وأكد على “تضامن حركة حماس مع عوائل الشهداء وأهلنا في نابلس”.

كلام هنية جاء الاربعاء خلال اتصاله بعوائل شهداء نابلس الثلاثة الذين ارتقوا برصاص قوات العدو الصهيوني في عملية اغتيال غادرة في مدينة نابلس الثلاثاء.

وقدم هنية “التعازي والمواساة لذوي شهداء كتائب شهداء الأقصى أشرف المبسلط، وأدهم مبروك، ومحمد الدخيل”، ووجه “التحية لأهل مدينة نابلس الباسلة التي سطرت صفحات مجد وخلود عبر كل محطات المواجهة مع الاحتلال، ولكتائب شهداء الأقصى القابضين على الزناد في الضفة جنبًا إلى جنب مع كتائب القسام وسرايا القدس وجميع قوى المقاومة المباركة”.

وقال هنية “هذه دماء لن تضيع هدرا ولا سدى وحركة حماس وكل فصائل المقاومة الفلسطينية ترى بأن هذه أمانة في أعناقنا جميعا”، وتابع “هذه الدماء دعوة صريحة لمغادرة مربع التسوية الظالمة والتنسيق الأمني مع العدو”.

المصدر: فلسطين اليوم