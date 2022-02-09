النائب المقداد: عودة الكهرباء جزئيا للبقاع وبعلبك الهرمل عند العاشرة ليلا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 9 2022 - 17:38

النائب المقداد: عودة الكهرباء جزئيا للبقاع وبعلبك الهرمل عند العاشرة ليلا

منذ 18 mins 9 February، 2022
علي المقداد
لبنان

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” أن محافظة بعلبك الهرمل تعاني لليوم الثالث على التوالي من انقطاع التيار الكهربائي.
وأشار عضو كتلة نواب بعلبك الهرمل النائب الدكتور علي المقداد في اتصال مع مندوبنا أنه “بعد التواصل المستمر مع مسؤولي مؤسسة كهرباء لبنان، تبين أن مخزون الفيول قد استنفد بشكل تام، ولم يبق إلا مخزون المعامل التي سيتم تشغيلها بشكل جزئي وموقت، وبالتالي سوف تؤمن الكهرباء للمناطق حسب جدول قاس، وسيكون التيار متوافرا لعدة ساعات في منطقة البقاع وبعلبك الهرمل حوالى الساعة العاشرة من مساء اليوم الأربعاء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

التعليقات

ذات صلة

للإطلاع على أبرز المحطات في حياة سيد شهداء محور المقاومة الحاج قاسم سليماني..
محطات الشهيد قاسم سليماني

إغلاق تصفح