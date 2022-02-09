الإصلاح والوحدة هنأت السفير الإيراني بذكرى الثورة

أبرق رئيس حركة “الإصلاح والوحدة” الشيخ ماهر عبد الرزاق الى السفير الإيراني محمد جلال فيروزينيا، مهنئا بذكرى انتصار الثورة الإسلامية.

ونوه بما “حققته الثورة الإسلامية من إنجازات على كل الأصعدة، وبخاصة وقوفها في وجه الظلم والغطرسة، ونصرتها للقضايا الإسلامية والإنسانية في كل بقاع الأرض، ولا سيما القضية الفلسطينية”.

وأكد “الثبات مع مواقف الجمهورية الاسلامية الايرانية في قراراتها الاسلامية والسياسية والمفصلية والتي تحفظ كرامة الامة وتؤمن مصالحها الاستراتيجية والاقتصادية والعلمية، ونجدد مباركتنا وشكرنا للجمهورية الاسلامية لما تقدمه من تضحيات كبيرة في مواجهة المشروع الاميركي – الصهيوني ودعما لمشروع المقاومة الاسلامية في مواجهة الغطرسة الصهيونية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام