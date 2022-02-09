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February 9 2022 - 08:20

الصحة العالمية: نحتاج إلى 16 مليار دولار لمساعدة الدول الفقيرة لمواجهة كورونا

منذ 30 mins 9 February، 2022
Corona Delta New
صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا

أعلنت منظمة الصحة العالمية الأربعاء، أنها بحاجة لتوفير 16 مليار دولار أخرى لدعم البلدان منخفضة الدخل لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وذكرت المنظمة أن المبلغ يمثل الفجوة في ميزانية دعم تلك الدول باللقاحات والاختبارات والأدوية من خلال برنامج أطلقته الأمم المتحدة ، حيث سيستخدم لتوفير 600 مليون جرعة من اللقاحات وشراء 700 مليون اختبار وعلاج 120 مليون مريض .
وقال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم:” منحنا العلم الأدوات اللازمة لمواجهة كوفيد 19- وإذا تم التضامن في تقاسمها عالميا سنتمكن من القضاء عليه (المرض) عبر خطة طوارئ صحية عالمية هذا العام”.
ووفقا لحسابات الأمم المتحدة، يجب توفير 92 % من إجمالي المساهمة المطلوبة من الاتحاد الأوروبي ومجموعة العشرين التي تمثل أكبر الاقتصادات الصناعية والناشئة في العالم.

المصدر: dpa

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