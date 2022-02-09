الصحة العالمية: نحتاج إلى 16 مليار دولار لمساعدة الدول الفقيرة لمواجهة كورونا

أعلنت منظمة الصحة العالمية الأربعاء، أنها بحاجة لتوفير 16 مليار دولار أخرى لدعم البلدان منخفضة الدخل لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكرت المنظمة أن المبلغ يمثل الفجوة في ميزانية دعم تلك الدول باللقاحات والاختبارات والأدوية من خلال برنامج أطلقته الأمم المتحدة ، حيث سيستخدم لتوفير 600 مليون جرعة من اللقاحات وشراء 700 مليون اختبار وعلاج 120 مليون مريض .

وقال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم:” منحنا العلم الأدوات اللازمة لمواجهة كوفيد 19- وإذا تم التضامن في تقاسمها عالميا سنتمكن من القضاء عليه (المرض) عبر خطة طوارئ صحية عالمية هذا العام”.

ووفقا لحسابات الأمم المتحدة، يجب توفير 92 % من إجمالي المساهمة المطلوبة من الاتحاد الأوروبي ومجموعة العشرين التي تمثل أكبر الاقتصادات الصناعية والناشئة في العالم.

المصدر: dpa