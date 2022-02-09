الدفاعات الجوية السورية تسقط عددا من صواريخ العدوان الصهيوني على محيط دمشق – موقع قناة المنار – لبنان
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February 9 2022 - 02:02

الدفاعات الجوية السورية تسقط عددا من صواريخ العدوان الصهيوني على محيط دمشق

منذ 8 mins 9 February، 2022
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