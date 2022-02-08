مكتب إعلام الأسرى :إصابة جميع أسرى قسم 12 في سجن نفحة بفيروس كورونا (قناة الاقصى الفضائية) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 8 2022 - 19:22

مكتب إعلام الأسرى :إصابة جميع أسرى قسم 12 في سجن نفحة بفيروس كورونا (قناة الاقصى الفضائية)

منذ 1 ساعة 8 February، 2022
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