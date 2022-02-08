الوزير حمية بحث مع فيروزينا في آفاق التعاون مع ايران

استقبل وزير الاشغال العامة والنقل الدكتور علي حمية، اليوم في مكتبه في الوزارة سفير الجمهورية الاسلامية لدى لبنان الدكتور محمد جلال فيروزينا، وكان بحث في العلاقات الثنائية بين البلدين وتحديدا في ما يخص تعزيز آفاق التعاون في القطاعات التي تعنى بها الوزارة.

وشكر الوزير حميه على فرصة اللقاء مبديا اهتمام بلاده بالتعاون في مجالات البنى التحتية والخدماتية، مستطلعا من الوزير عن المشاريع الممكن التعاون فيها، موضحا “ان بلاده على استعداد لوضع كافة خبراتها في تصرف الجانب اللبناني”.

ووجه فيروزينا دعوة رسمية للوزير حميه لزيارة ايران لبحث المشاريع المتعلقة بالقطاعات التي تعنى بها الوزارة.

بدوره الوزير حميه، شكر السفير الايراني على “استعداد بلاده للمساهمة في نقل الخبرات الايرانية لتعزيز وتفعيل المرافق التابعة للوزارة”، معربا عن ترحيبه بالشركات المهتمة بالإستثمار في لبنان، وتحديدا في مجالات عدة منها إمكانية الاستثمار من قبل الشركات المختصة بإنشاء نفق ضهر البيدر الذي يربط بيروت بالبقاع بإعتباره شريانا حيويا للمنطقة، وكذلك في مجالات النقل وسكك الحديد وتأهيل الطرق”.

ورحب الوزير بالدعوة التي تلقاها لزيارة ايران، مبديا استعداده لتلبيتها في أقرب فرصة ممكنة.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام